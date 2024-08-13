ЦАХАЛ зафиксировал запуск снарядов из Ливана

В Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявили, что израильские военные зафиксировали новый обстрел северных районов страны с территории Ливана. Об этом сообщает ТАСС.

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В ведомстве подчеркнули, что порядка 15 снарядов запустили в направлении приграничного населенного пункта Малькия, где ранее объявляли воздушную тревогу. Отмечается, что снаряды упали в незамеченной местности.

Накануне стало известно, что по северу Израиля с территории Ливана было выпущено не менее трех десятков ракет.

Израильская армия в ответ нанесла удар по огневым позициям противника.

О пострадавших в результате обстрела сведений не поступало.

До этого официальный представитель армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщил, что армия находится на «повышенном уровне готовности» в связи с возможной атакой со стороны Ирана.

11 августа в пресс-службе ЦАХАЛ сообщили, что израильские военные нанесли новые удары по территории Ливана. В окрестностях населенного пункта Тейр-Харфа были обнаружены ракетные установки шиитского движения «Хезболла».