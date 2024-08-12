Украинские подразделения, принимающие участие в набеге на Курскую область, несут серьезные потери, пишет корреспондент Кристофер Миллер в статье для Financial Times.

ВСУ во вторник, 6 августа, пересекли госграницу России в Курской области. Наступление, по данным Минобороны РФ, велось несколькими волнами: вслед за первыми мобильными отрядами последовали следующие, а за ними была направлена инженерная техника и колонны с амуницией и снарядами.

Российские военные остановили противника и начали его постепенное вытеснение с территории приграничного региона, пояснили в ведомстве.

Денис, водитель бронемашины Humvee, поставленной со стороны США, рассказал корреспонденту, что бой на Курской дуге ощущался «совершенно иначе», чем в Донецкой области.

«Вести бой с оборонительных позиций гораздо сложнее. Там противник знает о нас все. Он знает, где мы находимся. Его беспилотники могут видеть каждый наш шаг. Здесь у нас был элемент неожиданности», — подчеркнул шофер.

Вместе с тем, отметил Миллер, авантюра в Курской области дорого обходится ВСУ.

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«Украинцы несут потери. Многие машины скорой помощи и бронированные машины для медицинской эвакуации направлялись к линии фронта и от нее», — отметил автор статьи.

По его данным, российские самолеты в ходе отражения набега неоднократно сбрасывали мощные планирующие бомбы, которые уничтожили часть украинских солдат и ценное западное оборудование. Кроме того, добавил он, россияне активно используют дроны-камикадзе.