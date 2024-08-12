Сырский рассказал, сколько территории РФ находится под контролем ВСУ

Под контролем ВСУ находится около 1000 квадратных километров российской территории. Об этом заявил главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский.

«На данный час под нашим контролем находится около 100 квадратных километров территории РФ. Бои идут по всему фронту. Ситуация находится под нашим контролем», — сказал он во время видеодоклада Владимиру Зеленскому.

Напомним, что утром 6 августа ВСУ совершили нападение на Курскую область. В результате боев на границе с 6 по 12 августа Украина потеряла 1610 военнослужащих, 32 танка, 23 бронетранспортера, 17 боевых машин пехоты, 136 боевых бронированных машин, 47 автомобилей, четыре ЗРК, пусковую установку РСЗО и 13 орудий полевой артиллерии.