Киев попросил у Парижа разрешение на удары французским оружием по России

Минобороны Украины просит у Франции разрешение на удары по территории России французским оружием. Об этом заявил глава ведомства Рустем Умеров, передает «РИА Новости».

Он отметил, что вел соответствующий «продуктивный» разговор с министром вооруженных сил Франции Себастьяном Лекорню.

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«Я настаивал на необходимости отмены запретов на нанесение ударов по военным целям на территории противника», — добавил Умеров.

Напомним, что в июне президент России Владимир Путин, комментируя разговоры о том, что Запад может разрешить ВСУ наносить своим оружием удары вглубь РФ, указал, что у Москвы есть право на зеркальный ответ.