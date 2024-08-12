В Белоруссии рассказали о ситуации на границе с Украиной

Официальный представитель белорусского Госпогранкомитета Антон Бычковский рассказал о текущей ситуации на границе с Украиной. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на YouTube-стрим «Минск-Москва».

По его словам, ситуация на границе между Белоруссией и Украиной «полностью контролируема». При этом Бычковский добавил, что пограничники все равно несут службу в усиленном варианте, поскольку Минск ожидает возможных диверсионно-террористических действий уже на территории Белоруссии.

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«Это и активное ведение разведки нашей территории, и попытки проникновения для оборудования в приграничье Беларуси схронов со средствами поражения. Мы на это, естественно, вынуждены реагировать, усилив охрану государственной границы, в том числе задействовав не только пограничников, но и армейские подразделения», — объяснил он.

Кроме того, представитель Госпогранкомитета опроверг информацию о том, что на границе с Украиной был введен режим контртеррористической операции.

Ранее белорусский МИД заявил о возможном разрыве дипотношений с Украиной.