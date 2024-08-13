В Курской области взяли в плен штурмовую команду ВСУ

В Курской области взяли в плен штурмовую команду 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ, сообщили в силовых структурах России.

Силовики в беседе с РИА Новости отметили, что взятая в плен украинская группа была в составе пяти человек. Все они солдаты 80-й бригады украинской армии.

Российские военные пресекли попытки прорыва ВСУ вглубь Курской области

В силовых структурах добавили, что солдаты ВСУ попали в плен под Мартыновкой.

Ранее Алаудинов заявил, что операцией ВСУ на курском направлении руководит НАТО. В Курской, Белгородской и Брянской областях введен режим контртеррористической операции.