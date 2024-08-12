Взятый в плен сосед Зеленского нес на себе раненого русского солдата
Сосед президента Украины Владимира Зеленского, солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ) Юрий Даниленко нес на себе раненого русского солдата два километра. Об этом в понедельник, 12 августа, сообщил военный корреспондент Александр Сладков.
— Неплохой мужик оказался этот Юрий, спас истекающего кровью нашего бойца, который восемь дней был в плену у ВСУ, перевязал и два километра нес его на себе к нам в тыл. А наши думали боец погиб, — написал журналист в своем Telegram-канале.
По словам военнопленного, с ним обращаются достаточно хорошо. Солдаты относятся к нему с уважением и не проявляют жестокости. Также Даниленко рассказал, что его попытались убить свои же сослуживцы, когда он решил сдаться.
Солдат ВСУ попал в плен сегодня. Оказалось, что он родом из Кривого Рога, провел детство в одном дворе с президентом Украины Владимиром Зеленским.
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Вооруженные силы Украины столкнулись с плачевной ситуацией на фронте из-за отсутствия живой силы и боеприпасов. Об этом сообщил пленный военнослужащий 65-й механизированной бригады ВСУ сержант Василий Жидан.