Сосед президента Украины Владимира Зеленского, солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ) Юрий Даниленко нес на себе раненого русского солдата два километра. Об этом в понедельник, 12 августа, сообщил военный корреспондент Александр Сладков.

— Неплохой мужик оказался этот Юрий, спас истекающего кровью нашего бойца, который восемь дней был в плену у ВСУ, перевязал и два километра нес его на себе к нам в тыл. А наши думали боец погиб, — написал журналист в своем Telegram-канале.

По словам военнопленного, с ним обращаются достаточно хорошо. Солдаты относятся к нему с уважением и не проявляют жестокости. Также Даниленко рассказал, что его попытались убить свои же сослуживцы, когда он решил сдаться.

Солдат ВСУ попал в плен сегодня. Оказалось, что он родом из Кривого Рога, провел детство в одном дворе с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Путин сделал заявление о переговорах с Украиной

Вооруженные силы Украины столкнулись с плачевной ситуацией на фронте из-за отсутствия живой силы и боеприпасов. Об этом сообщил пленный военнослужащий 65-й механизированной бригады ВСУ сержант Василий Жидан.