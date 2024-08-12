Стало известно, когда заработает самая мощная лазерная установка «Царь-лазер»

Директор ядерного центра и Герой России Валентин Костюков рассказал о том, когда заработает самая мощная лазерная установка в мире УФЛ-2М, также известная как «Царь-лазер». Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на «Россия-1» .

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По словам Костюкова, УФЛ-2М заработает на полную мощность приблизительно через 5 лет. Он также добавил, что назначение «Царь-лазера» — эксперименты по управляемому инерциальному термоядерному синтезу, а также исследованиям свойств вещества в экстремальных состояниях.

«Мы сейчас реализовали первый этап, находимся на достаточно серьезном этапе обоснованности затрат и сроков реализации для вывода ее на полномасштабную мощность, которая на сегодняшний день является предельной. Мы отработали технологию, мы отработали физику, мы отработали физическую модель, и запустили первую очередь физических основ, связанных с инженерными системами. Я думаю, что вот ближайшие 4–5 лет эта установка будет работать в полном объеме и даст свой результат, в том числе и для решения отдельных вопросов», — рассказал он.

При этом Костюков не исключил, что в будущем у установки могут появиться и другие применения — например, уничтожение астероидов.

Ранее в России создали экспериментальный стенд для изучения материалов для строительства термоядерного реактора.