Несмотря на нападение ВСУ на Курскую область, российские войска продолжают наносить удары по украинским позициям на восточном фронте. Об этом сообщил пресс-секретарь бригады Национальной полиции Украины Артем Джепко. Ura.Ru

«Наши ребята не чувствуют никакого облегчения. К сожалению, давление русских не ослабевает», — заявил сотрудник пресс-службы бригады Нацполиции Украины, которая находится близ Часова Яра.

Массированная атака со стороны ВСУ на Курскую область началась 6 августа. На территории региона неоднократно объявлялась ракетная опасность. В результате атаки погибли 12 гражданских лиц, ранен 121 человек, в том числе 10 детей. 69 пострадавших находятся в больницах, состояние 17 из них оценивается как тяжелое. По последней информации Минобороны, Киев с начала боевых действий на курском направлении потерял до 1 610 военных, 32 танка и 23 бронетранспортера. ТАСС