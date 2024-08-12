В Курскую область организована доставка дополнительных сил и средств для наращивания группировки войск и формирования резервов. Об этом сообщили в Минобороны России. ТАСС

Кроме того, добавили в МО РФ, организовано всестороннее тыловое обеспечение подразделений, выполняющих задачи по отражению попытки вторжения ВСУ на территорию Курской области. Москва24

Ранее сообщалось, что после нападения вооружённых формирований ВСУ на приграничные населённые пункты Курской области возбудили уголовное дело по нескольким статьям УК России. RT на русском