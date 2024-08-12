«Ланцет» «рассек» украинскую радиолокационную станцию и попал на видео

Минобороны России опубликовало кадры уничтожения радиолокационной станции ВСУ в приграничном районе Курской области. По данным ведомства, российские подразделения нанесли удар беспилотным летательным аппаратом «Ланцет».

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РЛС противника была обнаружена средствами воздушной разведки на окраине одного из лестных массивов. Для поражения выявленной цели был использован барражирующий боеприпас «Ланцет». По данным объективного контроля в ходе атаки станция уничтожена, — говорится в сообщении.

В Минобороны РФ ранее сообщили, что российские военнослужащие поразили украинские ракетные установки, которые обстреливали Курскую область неизбирательным огнем. Техника противника была ликвидирована ударом «Ланцета».

Депутат Государственной думы Андрей Колесник сегодня согласился со словами генерала Андрея Гурулева, который указал на отсутствие огневого прикрытия линии обороны в Курской области. По его словам, оно должно было там быть, чтобы не дать ВСУ возможности разминировать поля.

До этого врио губернатора Курской области Алексей Смирнов заявлял, что дополнительные военные подразделения и боевая техника прибывают в регион. По его словам, военнослужащие прилагают все усилия, чтобы обеспечить безопасность граждан. Он добавил, что ситуация в области остается сложной, однако Минобороны РФ и все силовые структуры предпринимают полный комплекс необходимых мер, чтобы стабилизировать обстановку.