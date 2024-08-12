Видео с подбитым танком Abrams ВСУ появилось в Сети

Военнослужащие Вооруженных сил России уничтожили американский танк Abrams украинских войск, видео с подбитой бронемашиной опубликовал Telegram-канал «Архангел спецназа Z». Отмечается, что экипаж танка выжил.

На кадрах видно, как несколько бойцов убегают от уничтоженной бронетехники. По данным авторов, в лесопосадке, где поразили танк, до их пор продолжаются боевые действия.

Перед этим авторы канала сообщали, что Abrams подбили в районе населенного пункта Желанное Донецкой Народной Республики. По словам штурмовиков группировки войск «Центр» ВС РФ, экипаж бронемашины составляли иностранные наемники.

Ранее «Архангел спецназа Z» рассказал, что расчет танка ВСУ обстреливал поселок Теткино в Глушковском районе Курской области с закрытых огневых позиций. По данным канала, российские войска устанавливали его местонахождение для дальнейшего уничтожения. Отмечается, что прорыва в населенный пункт удалось избежать. Министерство обороны РФ эту информацию не комментировало.

До этого Forbes сообщил, что вторгшиеся в Курскую область украинские войска планируют там остаться. По данным журнала, военные Украины оборудуют окопы, ВС России также окапываются. Минобороны эти данные также не комментировало.