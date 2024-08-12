Курская Атомная электростанция (АЭС) является возможной целью вылазки Вооруженных сил Украины (ВСУ), однако Киев терпит неудачу. Об этом заявил британский военный эксперт Александр Меркурис в эфире YouTube-канала Duran. Lenta.ru

Но эта авантюра киевского режима не сработала, и в результате украинские войска сейчас несут очень большие потери. Главное - они не достигли Курской АЭС, и с каждым днем их положение становится все труднее, отметил он. Российская газета

Ранее Меркурис назвал переброс резервов ВСУ в район Курской области бессмысленным и опрометчивым шагом. RT на русском