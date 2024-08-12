Белорусские военнослужащие вылетели на учения в Россию

Белорусские военнослужащие войск противовоздушной обороны и военно-воздушных сил отправились в Россию для участия в совместных оперативно-тактических учениях с боевой стрельбой. Об этом сообщает Telegram-канал министерства обороны Белоруссии.

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Учения пройдут на полигоне «Ашулук» в Астраханской области. Планируется, что военнослужащие «повысят уровень слаженности подразделений, а также отработают новые тактические приемы и способы ведения противовоздушных и воздушных боев».

Военно-транспортный самолет Ил-76МД с белорусскими бойцами уже вылетел в РФ.

Учения были анонсированы 5 августа. По словам заместителя командующего Военно-воздушными силами (ВВС) и войсками ПВО Белоруссии полковника Михаила Матросова, в них будут задействованы около 4 тысяч военных и 150 единиц техники. Запланировано выполнение учебно-боевых задач с участием зенитных ракетных и радиотехнических войск, а также истребительной авиации.

Ранее Россия и Белоруссия провели учения с учебными ядерными боеприпасами.