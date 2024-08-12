Атака ВСУ на Курскую область: что известно к этому часу

Днем 12 августа в Минобороны РФ сообщили, что российская армия продолжает отражать попытку вторжения ВСУ на территорию России. В то же время в Курской области был задержан украинский военный и ФСБ показала видеозапись его допроса.

Заявление Минобороны

За последние сутки беспилотники, авиация и артиллерия РФ отразили семь атак штурмовых групп ВСУ. Российские военные рассказали, что атаки были отражены подразделениями группировки войск «Север» в районах сел Мартыновка, Борки и Коренево.

Кроме того, в районе поселка Каучук пресекли попытку прорыва групп ВСУ на бронетехнике. Российские силы уничтожили танк, восемь боевых машин пехоты Bradley, 16 боевых бронированных машин и 14 пикапов.

Авиация и ракетные войска нанесли поражение резервам ВСУ на территории Сумской области. В целом за 24 часа ВСУ потеряли до 260 военнослужащих и 31 единицу бронетехники, включая три танка, восемь БМП, 20 боевых бронированных машин, 27 автомобилей и три гаубицы Д-30.

По оценке Минобороны, за время боевых действий на Курском направлении ВСУ потеряли до 1610 военнослужащих, 32 танка, 23 бронетранспортера, а также другие вооружения и военную технику.

Задержание украинского военного

В ФСБ сообщили, что сотрудники пограничного управления спецслужбы задержали в Беловском районе военнослужащего 80-й десантно-штурмовой бригады ВСУ. Мужчина рассказал, что сослуживцы бросили его во время боя. Задержан он был при содействии местных жителей.

Украинец заявил, что военным ВСУ было приказано стрелять по мирным жителям Курской области. Также он рассказал, что ВСУ занимались мародерством.

Видео допроса военнослужащего опубликовало ТАСС. Он заявил, что его командир называл атаки на Курскую область «последней надеждой» ВСУ. По словам военного, в Киеве хотели «захватить побольше территории» и обменять их во время переговоров.

Эвакуация и химическое оружие

Оперативный штаб Курской области принял решение эвакуировать жителей из Беловского района. Об этом сообщил исполняющий обязанности губернатора региона Алексей Смирнов.

Позже на совещании с президентом РФ Смирнов заявил, что ВСУ применили в Беловском районе химическое оружие. В результате пострадали несколько полицейских и глава сельского поселения, передает ТАСС.

Последствия атак

Смирнов заявил, что жертвами атак ВСУ на Курскую область стали 12 человек, ранения получил 121 человек, в том числе десять детей. Для жителей региона развернули 106 пунктов временного размещения. Сейчас в них находятся 7,5 тысячи человек, сообщает ТАСС. Всего из приграничных районов выехала 121 тысяча жителей, передает РИА Новости.

Исполняющий обязанности министра промышленности и торговли Курской области Михаил Аксенов заявил, что 12 августа магазины и автозаправки в приграничных районах региона возобновляют работу, так как ситуация стабилизировалась.