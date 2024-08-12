Белорусские военные вылетели в Россию на учения ВВС и ПВО

Группа белорусских военных вылетела в Россию для участия в учениях Военно-воздушных сил (ВВС) и противовоздушной обороны (ПВО). Об этом сообщила пресс-служба Минобороны Белоруссии в своем Telegram-канале. Lenta.ru

Учения пройдут на полигоне «Ашулук» в Астраханской области. Планируется, что военнослужащие «повысят уровень слаженности подразделений, а также отработают новые тактические приемы и способы ведения противовоздушных и воздушных боев». Газета.Ru

Ранее стало известно, что с 4 по 8 ноября 2024 года в провинции Восточная Ява пройдут первые в истории совместные военно-морские учения Индонезии и России «Орруда-2024». RT на русском