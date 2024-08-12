В Курской области сообщили о применении ВСУ химоружия

Вооруженные силы Украины (ВСУ) применили химическое оружие в Беловском районе Курской области. Как сообщает ТАСС, об этом рассказал временно исполняющий обязанности главы региона Алексей Смирнов во время доклада президенту России Владимиру Путину на совещании по ситуации в приграничных регионах РФ.

По словам Смирнова, накануне в Беловский район направили бригаду «Россетей». Рабочие должны были восстановить электроснабжение в районе, но попали под украинский обстрел. ВСУ использовали химическим оружием.

«Укрылись в РОВД, все живы, но отравление у сотрудников полиции и у главы сельского совета», — сказал врио губернатора.

Смирнов также заявил, что в Курской области в результате атак ВСУ погибли 12 гражданских. Ранения получили 121 человек. Из приграничных районов успели выехать около 121 тысячи жителей.

Стало известно, почему ВСУ атаковали Курскую область

Напомним, что 6 августа ВСУ атаковали Курскую область. Сейчас бои в регионе продолжаются — российские войска освобождают занятые противником населенные пункты. Путин на совещании не исключил возможных провокаций в других приграничных регионах России, в том числе в Брянской области.