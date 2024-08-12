Генерал Соболев рассказал, как быстро отбросить ВСУ из Курской области
Чтобы отбросить Вооруженные силы Украины из Курской области, необходимо перебросить туда резервы ВС России, уверен член комитета Госдумы по обороне генерал-лейтенант Виктор Соболев. В разговоре с NEWS.ru парламентарий подчеркнул, что там нужны и инженерные резервы. По его словам, основное сейчас — восстановить государственную границу.
Чтобы в Курской области решить все вопросы, во-первых, по выдворению вторгнувшихся боевиков, а во-вторых, для их разгрома, туда необходимо перебросить резервы. В том числе и инженерные резервы. Конечно, минные поля без огневого прикрытия не эффективны. Это знает любой кадет, закончивший военное училище. Безусловно, там необходимо навести порядок, восстановить государственную границу, — пояснил Соболев.
Как считает парламентарий, украинские войска следует отбросить за российскую границу в зону недосягаемости. Депутат уточнил, что в Курской области необходима как живая сила, так и дополнительная техника, которую в России производят в достаточном количестве.
Боеспособные резервные части необходимы, может, даже из-за состава группировки, которая сейчас находится в Херсонской и Запорожской областях. Дело в том, что украинцы бросили туда бригады слаженные, наверное, имеющие лучший боевой опыт. А у нас там войск не было. Нужно принимать срочные меры. Я думаю, что начальник генерального штаба и министр обороны должны решить этот вопрос без особых проблем, — заключил парламентарий.
Минобороны РФ ранее сообщило, что за сутки ВС России отразили семь атак украинских штурмовых групп в Курской области. Столкновения произошли в районе населенных пунктов Мартыновка, Борки и Коренево.