Чтобы отбросить Вооруженные силы Украины из Курской области, необходимо перебросить туда резервы ВС России, уверен член комитета Госдумы по обороне генерал-лейтенант Виктор Соболев. В разговоре с NEWS.ru парламентарий подчеркнул, что там нужны и инженерные резервы. По его словам, основное сейчас — восстановить государственную границу.

Чтобы в Курской области решить все вопросы, во-первых, по выдворению вторгнувшихся боевиков, а во-вторых, для их разгрома, туда необходимо перебросить резервы. В том числе и инженерные резервы. Конечно, минные поля без огневого прикрытия не эффективны. Это знает любой кадет, закончивший военное училище. Безусловно, там необходимо навести порядок, восстановить государственную границу, — пояснил Соболев.

Как считает парламентарий, украинские войска следует отбросить за российскую границу в зону недосягаемости. Депутат уточнил, что в Курской области необходима как живая сила, так и дополнительная техника, которую в России производят в достаточном количестве.

Боеспособные резервные части необходимы, может, даже из-за состава группировки, которая сейчас находится в Херсонской и Запорожской областях. Дело в том, что украинцы бросили туда бригады слаженные, наверное, имеющие лучший боевой опыт. А у нас там войск не было. Нужно принимать срочные меры. Я думаю, что начальник генерального штаба и министр обороны должны решить этот вопрос без особых проблем, — заключил парламентарий.

Минобороны РФ ранее сообщило, что за сутки ВС России отразили семь атак украинских штурмовых групп в Курской области. Столкновения произошли в районе населенных пунктов Мартыновка, Борки и Коренево.