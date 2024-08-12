Путин о ситуации в приграничных зонах с Украиной: главное

Президент России Владимир Путин проводит совещание из Ново-Огарево по ситуации в граничащих с Украиной регионах России. Трансляцию заседания ведет ТАСС. Рассказываем главное.

Курская область

Президент России назвал главным сейчас решение актуальных задач в атакованной Курской области. Путин заявил, что нужно выбить противника с территории региона, а после обеспечить надежное прикрытие государственной границы.

ФСБ совместно с Росгвардией должны обеспечить эффективную борьбу с диверсионно-разведывательными группами противника. Гражданские ведомства же должны обеспечить снабжение силовых структур всем необходимым, а руководство регионов — сосредоточить внимание на поддержке граждан, которым нужна защита.

О планах Киева

По словам Путина, нападение Киева на российскую территорию указывает на основную военную цель — остановить наступление российских войск по полному освобождению территории ДНР, ЛНР и Новороссии. Кроме того, украинские власти таким образом хотят улучшить свою позицию при будущих переговорах.

«Теперь ясно, почему киевский режим отказывался от наших предложений вернуться к мирному плану урегулирования, так же, как и от предложений заинтересованных и нейтральных посредников. Судя по всему, противник при помощи западных хозяев выполняет их волю», — указал Путин.

Российский лидер подчеркнул, что Москва не сможет вести переговоры с властями, которые допускают неизбирательные удары по мирному населению, гражданской инфраструктуре и ядерным объектам.

О ситуации в зоне СВО

Российские войска наступают по всей линии боевого соприкосновения, несмотря на провокации со стороны Киева. Темпы наступления Вооруженных сил РФ выросли в 1,5 раза. Путин подчеркнул, что противник получит достойный ответ, а все цели, стоящие перед Россией, будут выполнены

Президент также ожидает, что Киев продолжит попытки дестабилизации в приграничных регионах России, в том числе и в Брянской области. По словам президента, «противник будет дальше пытаться дестабилизировать ситуацию с целью раскачать внутриполитическую ситуацию в нашей стране».