Летчик раскрыл главное преимущество российской авиации перед западной

Российские военные самолеты и вертолеты функциональнее западных, заявил в разговоре с NEWS.ru Заслуженный военный летчик России генерал-майор Владимир Попов. Эксперт подчеркнул, что Ту-160, Ту-95, Ил-76, Ка-52 и Ми-28Н являются уникальными разработками и имеют только положительные отзывы.

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Все использующиеся в России самолеты и вертолеты: Ту-160, Ту-95, Ил-76, Ка-52, Ми-28Н являются уникальными. О них отзываются только с положительной стороны. Хотя мы далеки от лоска. Западные самолеты, вертолеты блестят лаком и прочее, но такую функциональную нагрузку, как правило, не несут, — пояснил летчик.

Попов уточнил, что западные самолеты способны выполнять только одну-три задачи, когда российские являются многофункциональными. По словам генерал-майора, в России научились их делать именно таким образом с течением времени.

Они выполняют что-то одно, две-три задачи, не более того, в отличие от нашей многофункциональности. Может быть, это из-за того, что когда-то чего-то не хватало, потом мы просто научились их так делать, чтобы они выполняли любые задачи, — заключил Попов.

Летчик ранее рассказал, что российские самолеты Ту-95, Су-34 и вертолет Ка-52 наводят страх на весь мир. Попов подчеркнул, что Су-34 представляет собой уникальную машину по пилотажу и прицельно-навигационному устройству.