Бойцы «Ахмата» захватили БТР ВСУ в Курской области

Бойцы спецназа «Ахмат» устроили засаду Вооруженным силам Украины (ВСУ) в Курской области. Кадры в своем Telegram-канале опубликовал министр Чечни по нацполитике, внешним связям и печати Ахмед Дудаев.

На одном из видео боец спецподразделения работает с помощью гранатомета по бронетехнике противника. На втором чеченские солдаты запечатлены на захваченном бронетранспортере.

«Охота продолжается! Наши бойцы, как всегда, на высоте!», — написал Дудаев.

Ранее командир «Ахмата», заместитель начальника Главного военно-политического управления ВС РФ Апти Алаудинов заявил, что бойцы спецназа «Ахмат» совместно со 2-й бригадой спецназа Минобороны за сутки уничтожили в Курской области танк и семь бронетранспортеров ВСУ. Кроме того, военным удалось поразить 13 единиц бронемашин, грузовик, микроавтобус, девять пикапов и орудие Д-30. Командир подчеркнул, что украинская сторона понесла «огромные» петри.