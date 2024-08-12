Президент России Владимир Путин проводит совещание по ситуации в Курской области. Как сообщает ТАСС, он потребовал обеспечить надежное прикрытие границы с Украиной после того, как противника выбьют с российской территории.

Он отметил, что оценка происходящему в приграничных с Украиной областях будет дана. Путин поручил обеспечить надежное прикрытие границы после этого, а гражданским ведомствам — обеспечить силовые структуры всем необходимым в сфере транспорта, медицины и финансов. Также президент заявил о необходимости эффективно бороться с украинскими ДРГ в рамках контртеррористической операции в приграничных регионах.

Говоря о происходящем, Путин заявил, что Киев выполняет волю западных хозяев, а Запад воюет с Россией руками украинцев. Президент считает, что атакой на Курскую область украинские власти пытались улучшить свои позиции на будущих переговорах.

Стало известно, почему ВСУ атаковали Курскую область

Напомним, что 6 августа ВСУ атаковали Курскую область. Сейчас бои в регионе продолжаются — российские войска освобождают занятые противником населенные пункты.