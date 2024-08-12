Российский БПЛА-разведчик Supercam S350M научили передавать видео на планшет

Модернизированный беспилотник-разведчик Supercam S350M получил новые возможности. Теперь он может передавать видео на планшет, что позволяет оперативнее получать информацию с БПЛА.

© Российская Газета

"Наши конструкторы и разработчики продолжают совершенствовать Supercam и повышать его эффективность. Мы оснастили его новым высокопроизводительным программным обеспечением с "модульной" архитектурой, позволяющим добавлять необходимый функционал, включая программные и аппаратные средства трансляции видео с телеметрией по закрытым и открытым каналам для различных пользователей. Расширили частотный диапазон видеоканала, увеличили в пять раз число каналов видеопередатчика", - заявил на форуме "Армия-2024" представитель группы компаний "Беспилотные системы", разработавшей дрон

.

Теперь Supercam S350M может взаимодействовать с различными комплексами управления разведкой и артиллерией, стоящими на вооружении ВС РФ. К примеру, он может передавать данные на комплексы "Планшет-А", которые применяются для управления огнем различных артиллерийских систем, или работать с программно-аппаратным комплексом "Глаз/Гроза", который предназначен для быстрой передачи данных от оператора БПЛА другим подразделениям.

Напомним, что на форуме "Армия-2024" представлен модернизированный вариант беспилотника - Supercam S350M. Это один из основных российских разведывательных БПЛА, использующихся в ходе СВО. Основное его предназначение - наблюдение, поиск объектов и целеуказание. Электрические двигатели обеспечивают ему практически бесшумный полет, а камеры, работающие в оптическом и ИК диапазонах, позволяют работать в любое время суток.