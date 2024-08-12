Опубликовано видео зачистки приграничья Курской области ВС РФ

В Сеть в понедельник, 12 августа, были выложены кадры зачистки приграничья Курской области Вооруженными силами России.

Бойцы вывели из строя на подходе к одному из населенных пунктов военный украинский бронемобиль. В нем были обнаружены документы и терминал интернет-связи Starlink. Рядом с техникой лежат тела украинских военных.

Отмечается, что зачистка села от украинских боевиков проходит у жилых домов и хозяйственных построек, передают «Известия».

Министерство обороны России в понедельник, 12 августа, сообщило, что российские военные за сутки отразили семь атак украинских штурмовых групп в Курской области. Также ВСУ потеряли более 540 военнослужащих, танк и боевую бронированную машину «Козак».

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Стало известно, что российские военные зашли в Торецк. Уточняется, что отряды продвигаются вдоль многоэтажных домов по улицам Лесной и 91-й дивизии. До этого сообщалось, что российские войска ведут бои в Торецке и берут город «в клещи».