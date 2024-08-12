Взятый в Курской области в плен боец ВСУ назвал последнюю надежду Украины

Схваченный в плен ФСБ России украинский военнопленный Руслан Полторацкий заявил на опросе, что командиры ВСУ считают операцию по вторжению в Курскую область «последней надеждой Украины».

«Из командиров у нас Сэм, Кон, Арчи — это позывные командиров отделений. Непосредственно всеми ими руководил человек с позывным Стриж. Он нам всю эту информацию доводил и сказал, что эта вся операция — это в принципе последняя надежда Украины», — сказал пленный.

Сотрудники Пограничного управления ФСБ задержали в Курской области украинского военнослужащего, который был в составе 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ.

В ходе опроса пленный сообщил, что им было приказано в случае оказания местным населением сопротивления расстреливать всех на месте.

Взятый в плен под Курском боец рассказал о данном командованием ВСУ приказе

Он также рассказал, что ВСУ должны были дойти до Курска и Белгорода и захватить эти города.