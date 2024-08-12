Польша подписала контракт с США на производство 48 установок ЗРК Patriot

Польша подписала контракт с США о производстве 48 установок ЗРК Patriot. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление посла США в Польше Марка Бжезинского. Газета.Ru

«В присутствии заместителя вице-премьера Владислава Косиняк-Камыша (министр обороны Польши - прим. ТАСС) и заместителя министра [обороны] Павла Бейды был подписан контракт на производство 48 ракетных пусковых установок M903. Документ инициирует реализацию II фазы программы [по созданию польской системы ПРО дальнего радиуса действия] Wisla и подписание контрактов на поставку дальнейших компонентов с польскими производителями в период с 2027 по 2029 год», - написало польское оборонное ведомство в X (ранее Twitter). По словам главы Минобороны республики, стоимость контракта составила $1 млрд 230 млн. ТАСС

В июле Вашингтон одобрил военный кредит для Варшавы в 2 млрд долларов. Деловая газета «Взгляд»