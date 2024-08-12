Взятый в плен под Курском боец рассказал о данном командованием ВСУ приказе

Военнослужащий 80-й бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) задержан в Беловском районе Курской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ.

На допросе пленный рассказал, что при выполнении его группой задачи по оказанию огневой поддержки был брошен сослуживцами. Мужчина попытался самостоятельно вернуться на территорию Украины, но был задержан.

РИА Новости опубликовало видео с допроса пленного. 27-летний молодой человек подтвердил, что служит в 80-й десантно-штурмовой бригаде. Он рассказал, что 28 июля бригаду перебазировали в лес возле села Песчаное под Сумами. Через несколько дней командир собрал личный состав и заявил, что они ждут другие части, вместе с которыми нападут на территорию России.

«Командир говорил, что мужчин стрелять в ноги и бросать в подвал, если с оружием — расстреливать. <…> Заходили в дома. Да, было, было мародерство, выносили все что видели, все ценное», — сказал он.

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Цель операции, по его словам, была «дойти до Курска, а от Курска — до Белгорода», чтобы захватить как можно больше территории и использовать это при переговорах с Россией. Вышестоящее начальство сказало командирам, что эта операция — «последняя надежда Украины».

При пересечении границы с Россией украинский военный по рации слышал много наемников, которые общались на английском, польском и «может даже французском». Когда ВСУ заняли позиции, пленный слышал слова иностранных военных. По его словам, боевики говорили «о домах», а на фоне с их стороны звучали крики людей.

«Итогом могу сказать, эта вся затея, эта вся война, никому не нужна. Два русских народа убивают друг друга и все. Это надо как-то заканчивать» — заключил он.

Напомним, что ВСУ вторглись в Курскую область 6 августа. Американское издание Forbes сообщало, что в нападении задействованы военнослужащие 80-й бригады. Это удалось подтвердить после анализа видео из соцсетей: на кадры попала колонна техники, характерной для этого подразделения.

80-я бригада известна тем, что убивала российских пленных. В ноябре 2022 года в Сети появилось видео с расстрелом военнослужащих РФ. Минобороны России назвало случившееся военным преступлением.