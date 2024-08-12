Взятый в плен под Курском боец рассказал о данном командованием ВСУ приказе

Военнослужащий 80-й бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) задержан в Беловском районе Курской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ.

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На допросе пленный рассказал, что им приказали в случае сопротивления со стороны местного населения расстреливать людей на месте. Кроме того, украинские военные занимались мародерством и забирали с собой все, что могли унести.

Напомним, что ВСУ вторглись в Курскую область 6 августа. Американское издание Forbes сообщало, что в нападении задействованы военнослужащие 80-й десантно-штурмовой бригады. Это удалось подтвердить после анализа видео из соцсетей: на кадры попала колонна техники, характерной для этого подразделения.

Стало известно, почему ВСУ атаковали Курскую область

80-я бригада известна тем, что убивала российских пленных. В ноябре 2022 года в Сети появилось видео с расстрелом военнослужащих РФ. Минобороны России назвало случившееся военным преступлением.