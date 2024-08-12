Огневое прикрытие могло бы задержать продвижение Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области, считает член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник. В разговоре с «Лентой.ру» он высказался о проблемах линии обороны в регионе, на которые указал его коллега по комитету депутат Андрей Гурулев.

«Андрей Гурулев совершенно прав. Должно быть огневое прикрытие, чтобы не дать возможности противнику разминировать поля с помощью техники или саперов. Если есть огневое прикрытие, то надо еще подойти к этим минным полям. Нельзя допустить к разминированию минных полей специальную технику и саперов [украинской стороны]. При разминирования идут не саперы, а техника для разминирования. Чтобы уничтожать эту технику, нужно огневое прикрытие», — сказал он.

Депутат Госдумы, генерал-лейтенант Андрей Гурулев сообщил, что посетил Курскую область, где седьмые сутки продолжаются бои с украинскими силами. Он также раскритиковал возведенную там линию обороны.

Генерал оценил линию обороны в Курской области

По словам парламентария, минные поля без огневого прикрытия малоэффективны. Также он считает, что в регионе не могли не знать о стягивании сил ВСУ к границе. Депутат указал на недостаточное обеспечение группировки прикрытия государственного рубежа всем необходимым