Минобороны Украины привело к стандартам НАТО полеты тактической авиации

Министерство обороны Украины утвердило новый регламент эксплуатации тактической авиации, приведя его к стандартам НАТО. Об этом сообщила пресс-служба военного ведомства.

Как отмечается, в документе содержатся "указания, объяснения и толкования", которые призваны помочь "безопасно эксплуатировать воздушные суда тактической авиации", в том числе, и западных образцов.

"Наша тактическая авиация имеет новые процедуры выполнения полетов в соответствии со стандартами НАТО", - пояснил первый замглавы Минобороны Украины Иван Гаврилюк.

Офицер выразил уверенность, что новый регламент "усилит возможности ВСУ". В сообщении также указано, что Киев планирует разработать аналогичные документы для других родов авиации, включая беспилотники.

Ранее сообщалось, что Украина получила в конце июля первые 10 из 79 обещанных Западом истребителей F-16. По словам президента страны Владимира Зеленского, поставки сделали Дания, Нидерланды и Соединенные Штаты Америки.