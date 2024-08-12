Мобилизация для защиты Курска от ВСУ: будет или нет, что сказал Картаполов

Угроза со стороны ВСУ в Курской области поставила вопрос о привлечении дополнительных сил для защиты границы России. Будет ли новая мобилизация в России, хватает ли сил для защиты границы, что говорят в Госдуме?

Будет ли новая мобилизация в России

12 августа глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов заявил, что новой мобилизации в России не будет. Об этом он сказал в комментарии для Telegram-канала SHOT.

«Никакой необходимости проводить мобилизацию в России из-за ситуации в Курской области нет, бойцов на фронте хватает», — пишет SHOT.

Минобороны РФ не комментировало эту информацию.

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Почти неделю на территории Курской области продолжаются боевые действия из-за вторжения украинских войск. По информации СМИ, ВСУ удалось продвинуться вглубь региона, однако дальше они встретили ожесточенное сопротивление. 12 августа стало известно о попытке ВСУ прорваться в приграничный район Белгородской области.

Как в России реагировали на слова Картаполова

В комментариях читатели SHOT выразили недоверие к заявлениям Картаполова.

«Он уже один раз [обманул] людей, потом объявили в этот же день», — написал пользователь Christoph Waltz.

Председатель комитета Госдумы по обороне 20 сентября 2022 года заявлял, что опасения о введении в России мобилизации «неоправданны абсолютно». В тот день Госдума одобрила поправку о введении в УК понятий «мобилизация», «военное положение», «военное время» и «вооруженный конфликт».

На следующий день президент Владимир Путин объявил о начале частичной мобилизации.

Будет ли новая мобилизация осенью, что об этом известно

Ранее, 9 августа, член комитета Госдумы по обороне Виктор Заварзин сообщил, что мобилизация в России из-за происходящего в Курской области не планируется.

«У нас достаточно сил, там уже есть успехи, работает наша авиация», — заверил Заварзин в эфире радиостанции «Говорит Москва».

Слухи о том, что в России может готовиться новая мобилизация, возникали неоднократно. В том числе об этом заявлял экс-президент Украины Владимир Зеленский, который так оправдывал необходимость расширения и ужесточения мобилизации в ВСУ. Тем не менее ни одна из названных ранее дат пока не подтвердилась.

Новый прогноз по якобы подготовке мобилизации в России дали на осень. Telegram-канал Win/Win утверждает, что Минобороны РФ прорабатывает план ротации мобилизованных два года назад.

«В рамках ротации могут быть отправлены в отпуск до 200 тысяч бойцов, ещё 150 тысяч планируется списать в запас. Мобилизационный план, план призыва и задействование резерва с обновленными данными будут озвучены официально. Как и решение по ротации/демобилизации», — написал Win/Win 11 июля.

Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

Картаполов заявил «Парламентской газете», что озвученные цифры «взяты с потолка и не соответствуют действительности», а также не разглашаются в Telegram. По словам председателя комитета по обороне, увольнения и отпуска будут предоставляться не всем сразу, а постепенно, в том числе по мере прибытия в зону СВО новых военнослужащих-контрактников.