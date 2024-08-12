Главной целью ВСУ был прорыв к Курской АЭС

Уже не секрет, что главной целью прорыва ВСУ под Курском был захват Курской АЭС. Об этом рассказал бывший спецназовец Александр Арутюнов, который сейчас находится в Курской области. Он стал свидетелем атак беспилотников противника на стратегически важный объект.

Пленные, которых взяли наши подразделения, признаются, что до них была доведена информация об основной цели: захватить Курскую атомную электростанцию.

Эту информацию подтверждает и военкор Юрий Котенок. Он заявил, что задачей украинской армии было взять Курчатов, где расположена Курская АЭС. Военкор добавил, что пограничники в городе Суджа сорвали планы ВСУ.

Курская АЭС находится примерно в 65 км от границы с Украиной. На станции сейчас функционируют два энергоблока из четырех, общей мощностью 2 тыс. МВт. Станция обеспечивает более 50% мощности всех электростанций Черноземья.

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Почему Курская АЭС представляет такой интерес для Киева и почему Россия уделяет ей особое внимание? Причин несколько, но обо всем по порядку.

Дело в том, что это стратегически важный объект, который обеспечивает энергией Центральную Россию. Курская АЭС интегрирована в сеть России, и даже в случае захвата украинцы смогли бы её только выключить.

Но для начала до нее надо дойти. В этом районе сейчас усилена охрана, перекрыты все подъезды к Курской АЭС, дежурят специальные службы, Росгвардия, ФСБ, оборудованы общевойсковые рубежи обороны. На строящихся блоках АЭС-2 остановлены все работы, строители уехали.

В то же время инженер-физик Андрей Ожаровский выразил опасения, что в случае потери Россией контроля над Курской атомной электростанцией возможен масштабный блэкаут, который может оставить миллионы людей без электроэнергии.

Он считает, если руководство АЭС остановит выработку электроэнергии, это может привести к повторению ситуации, подобной той, что произошла при аварийном отключении одного из реакторов на Ростовской АЭС, когда многие регионы страны столкнулись с длительными перебоями в электроснабжении.

Подобный сценарий теоретически мог бы привести к серьёзным последствиям для энергосистемы на юге России.

Какая сейчас ситуация на Курской АЭС и вокруг нее? С таким вопросом мы обратились к главному редактору издания «Геоэнергетика ИНФО», эксперту по энергетике Борису Марцинкевичу.

– Сейчас на АЭС работают два реактора. Но, предположим, из строя выйдет один из работающих реакторов, что тогда? Если у энергосистемы в аварийном режиме возникнут проблемы, то это отразится на центральной энергосистеме. Системный оператор, отвечающий за АЭС, готов начать перекачку электроэнергии из соседних энергосистем. Так что ситуация под полным контролем.

«СП»: И все же: почему украинцы нацелились именно на Курскую АЭС?

– Там работают два из четырех реакторов, поскольку готовится к запуску Курская АЭС-2. Реакторы выдают мощность порядка 2 тыс. МВт. По сути, они обеспечивают до половины электроэнергии во всём Черноземье. Украина, которая сидит на энергетической голодной диете, наверняка была бы не против запитать свои города от Курской атомной станции.

Но у ВСУ были и иные далеко идущие планы.

Так зачем Украине понадобилась Курская АЭС? С этим вопросом мы обратились члену общественного совета Госкорпорации Росатом Валерию Меньщикову.

–Курская АЭС – часть всей энергосистемы России. Если что, для ее бесперебойного функционирования могут быть задействованы и дизель-генераторы. Главное, чтобы ее не обстреливали. Сейчас Курскую АЭС охраняют достаточно серьезно. Но вообще – это ядерный шантаж со стороны Украины.

«СП»: Там совсем рядом с границей находится газораспределительный узел «Суджа», который ранее пытался атаковать противник. Он мог быть ближайшей целью, за которой следовала и Курская АЭС. Вы не рассматриваете такой сценарий?

– Это так на 100%. Я уверен в том, что противник собирался создать конкретную угрозу работоспособности газораспределительного узла в Судже. Если бы узел в Судже был поврежден, то это означало бы автоматическое перекрытие подачи газа из России в Европу, – резюмировал эксперт.

Однако, «Газпром» подтвердил 11 августа прокачку через ГИС «Суджа» поставку газа в ЕС в объеме 39,3 млн куб. м.

При этом Газпром все же был вынужден сократить транзит газа через Украину из-за отказа киевских властей обеспечить прокачку через ГИС «Сохрановка». Представитель «Газпрома» отметил, что заявка на прокачку через закрытую ГИС все же была подана, но украинская сторона ее отклонила.

В случае прекращения транзита газа через Украину цены на топливо в Европе могут вырасти до $600–700 за тысячу кубометров, отметил аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.

Во всей этой истории с Курской АЭС есть и еще один аспект. Это – страхи, связанные у населения с аварией на АЭС и ее последствиями. Не исключено, что и тут у Киева был определенный план.

– Если бы Курской АЭС были нанесены серьезные повреждения, украинцы подключили бы своих союзников, и в Европе поднялась бы паника, общественность могла начать требовать на якобы подвергшиеся риску атомные объекты ввести войска ООН. Но ничего не получилось, – заявил «СП» политолог, научный руководитель Института региональных проблем Дмитрий Журавлев.

–Украинцам не удалось победить на поле боя – попытались использовать угрозу ядерной опасности. Но и на этот раз у них ничего не получилось. Потому что их стратегия – на уровне рядового солдата.