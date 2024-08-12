США обеспокоены «жестоким возмездием» за атаку на Курскую область

Власти США обеспокоены, что Украина столкнется с «жестоким возмездием» России за атаку на Курскую область. Как рассказала The Wall Street Journal, американские чиновники опасаются массированного удара по критическим объектам Украины.

Как подчеркивает WSJ, ВСУ по-прежнему уступают российской армии по вооружению, численности и продолжают терять позиции. Газета отметила, что на фоне нехватки людей и вооружений у ВСУ цель атаки на Курскую область выглядит неясной.

Минобороны РФ 11 августа сообщило, что российские силы пресекли попытку прорыва ВСУ в Беловский район Курской области. В районах населенных пунктов Озерки и Ивановский были уничтожены два украинских танка, боевая бронированная машина, орудие полевой артиллерии и два автомобиля с боеприпасами.

Начальник генштаба российской армии Валерий Герасимов на совещании с президентом РФ заверил, что операция будет завершена разгромом ВСУ. Представитель МИД РФ Мария Захарова анонсировала жесткий ответ, который «не заставит себя ждать».

Стало известно, почему ВСУ атаковали Курскую область

Представитель Пентагона Сабрина Сингх заявляла, что последние действия Украины и использование ею американского оружия не нарушают правила, по которым США оказывают поддержку Киеву. В то же время она подчеркнула, что США не поддерживают дальнобойные атаки по территории РФ.