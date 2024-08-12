Иран предупредил Израиль о «достойном и жестком» ответе

Иран даст Израилю «достойный и жесткий» ответ на ликвидацию главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании на своей территории. С таким заявлением выступил замначальника оперативного штаба Генштаба Вооруженных сил Ирана Али Шадмани на полях форума «Армия-2024». Газета.Ru

«Мировое большинство не решает, придется отвечать такой сильной стране, как Иран. Способ возмездия определил наш духовный лидер. Это был не простой выбор», — подчеркнул он. ТАСС

До этого израильская разведка сообщила, что Иран может ударить по Израилю до 15 августа. Lenta.ru