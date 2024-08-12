Вооруженные силы Украины попытаются замаскироваться в Курской области после огромных потерь, предположил капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин. В разговоре с NEWS.ru военный эксперт подчеркнул, что украинские бойцы могут переодеться в форму ВС России. Он обратил внимание, что все они знают русский язык.

Там есть группировка ВСУ, еще что-то могут сделать. Море еще волнуется, накат идет. Я думаю, ВСУ могут переодеться в нашу форму. Русский язык все знают. Поди разберись, кто зашел. Они будут прикрываться мирными жителями, — пояснил Дандыкин.

По мнению эксперта, в Курской области также находятся наемники из Грузии, Литвы и Эстонии. Он уточнил, что сейчас в регион подходит российское подкрепление. Дандыкин подчеркнул, что предстоит большая работа по зачистке.

С учетом, что ВСУ подтянули ПВО и ПЗРК на ближнее действие, мы уничтожили пару установок «Бук», Patriot. Давно ВСУ не применяли [ракеты] «Точка-У» и ударили по Курску, по которому в принципе не били. Предстоит большая работа по зачистке. В трех регионах введен режим контртеррористической операции. Это облегчает действия военным, — заключил эксперт.

Ранее появилась информация, что 61-я отдельная механизированная бригада ВСУ, которая патрулирует пространство вдоль границы в Курской области, полностью оснащена американским оружием. Подразделение использует машины и средства контрбатарейной борьбы производства США.