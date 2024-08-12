Россия усилила наступление в Донецкой Народной Республике (ДНР) после вылазки Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курскую область. Об этом заявил украинский военный эксперт Майкл Кофман, передает издание Tagesschau.

«Пока что российское наступление на Покровск ни в коем случае не застопорилось. В последние несколько дней оно даже ускорилось», — рассказал военный аналитик.

Кофман также подчеркнул, что Украина несет очень большие риски. По его словам, подобные действия не приведут к переброске Россией своих войск с других направлений.

Стало известно, почему ВСУ атаковали Курскую область

Ранее немецкий политолог Карл Масала заявил, что вылазка ВСУ в Курскую область является рискованной стратегией для Киева и не принесет пользы украинцам. Он добавил, что Россия демонстрирует способность продолжать наступательные операции, в то время как «ВСУ придется приложить значительные усилия, чтобы продолжить операцию в Курской области».