Похожий на самолет беспилотник "Гром" сможет эффективно подавлять ПВО
Из летающих экспонатов, представленных на Военно-техническом форуме "Армия-2024", выделяется скоростной ударный беспилотный "Гром". Как сообщается, он способен выполнять роль ведомого в передовом атакующем эшелоне, тесно взаимодействуя с самолетами, в которых будут находиться настоящие летчики.
Этот БПЛА может поражать с помощью противорадиолокационных ракет комплексы противовоздушной обороны различных типов.
Также ему по силам уничтожение надводных и береговых целей в тактической и оперативно-тактической глубине.
В качестве авиационных средств поражения используются различные бомбы и ракеты с лазерным, спутниковым и телевизионным наведением весом до 2000 килограммов.
"Гром" имеет подкрыльевые и внутрифюзеляжные точки подвески. Максимальная масса сбрасываемого груза - 2000 килограммов.