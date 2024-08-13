Названы две возможные зоны применения Украиной истребителей F-16

Полковник в отставке, военный эксперт Анатолий Матвийчук назвал две возможные зоны применения Вооруженными силами Украины (ВСУ) поставленных Западом истребителей F-16. В разговоре с «Лентой.ру» специалист предположил, что Киев может применить эти самолеты в том числе в Курской области.

«Эти истребители еще не принимали участие в военных действиях. Их где-то видели, (...) но я полагаю, что это все подготовительные мероприятия для применения F-16. Есть несколько критических моментов: уничтожение группировки под Курском, вполне возможно, что они могут там объявиться. (...) Или же на южнодонецком направлении, потому что там сегодня практически мы прорвали зону противника», — заявил Матвийчук.

Истребители F-16 заметили над Херсонской областью

Он также подчеркнул, что российская оборона способна эффективно ответить на появление этого вида истребителей и нейтрализовать их.

Ранее экс-разведчик Корпуса морской пехоты США Скотт Риттер заявил, что западные поставки истребителей F-16 не помогут ВСУ исправить их положение.

«Если Украине удастся успешно доставить F-16, то Вооруженные силы России уничтожат авиабазы. Если же ВСУ попробуют использовать эти истребители против российских сил, то их собьют», — отмечал эксперт, по мнению которого отправка F-16 на Украину является «не более чем показательным представлением».

4 августа президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что на территорию страны прибыли истребители F-16. Он поблагодарил США, Данию и Нидерланды за то, что они приняли запрос Киева о предоставлении военных самолетов.