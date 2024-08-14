В Курской области объявили угрозу ракетной опасности

Ракетная опасность объявлена на всей территории Курской области. Об этом сообщил в своем Telegram-канале врио губернатора региона Алексей Смирнов.

© РИА Новости. Алексей Даничев

"Курская область: ракетная опасность! Если вы находитесь дома, необходимо укрыться в помещениях без окон со сплошными стенами: в коридоре, ванной, кладовой. Если вы находитесь на улице, зайдите в ближайшее здание или подходящее укрытие", - написал он в 01:32 мск.

Позже Смирнов добавил, что на территории региона работают системы противовоздушной обороны и призвал граждан отойти от окон.