Министр обороны РФ Андрей Белоусов назвал условия достижения успеха в вооруженном противостоянии с коллективным Западом во главе с США. Как сообщает РИА Новости, об этом он сказал во время церемонии открытия форума «Армия-2024».

По словам министра, первое условие — это обеспечение войск наиболее современным вооружением, в частности, высокоточным. Второе — применение новых тактических приемов ведения боевых действий, в том числе с использованием беспилотных систем и роботизированных комплексов. Третье условие — создание эффективной системы управления с использованием передовых технологий, включая искусственный интеллект. Четвертое — постоянное совершенствование подготовки военных, «главным образом — командного состава».

«Только такой комплексный подход дает полноценное преимущество перед противником. Именно вокруг этого ключевого вывода было принято решение выстроить работу форума "Армия"», — добавил Белоусов.

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Напомним, что форум «Армия-2024» проходит в подмосковном парке «Патриот» с 12 по 14 августа. В Минобороны РФ заявляли, что участие в мероприятиях примут делегации 83 государств.