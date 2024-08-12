Военкор Александр Сладков опубликовал в Телеграм-канале видео с рассказом пленного бойца ВСУ Владимира Даниленко.

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Оказалось, что он родом из Кривого Рога, провел детство в одном дворе с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Украинский солдат сам пытался сдаться в плен, за что получил очередь в спину от побратимов. Раненый отсиживался восемь дней в подвале, а затем пришел на позиции ВС РФ в добровольческую бригаду имени Александра Невского.

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На кадрах в совершенно домашней обстановке он рассказал о знакомстве с президентом Украине.