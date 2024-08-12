В российский плен попал сосед Владимира Зеленского Юрий Даниленко
Военкор Александр Сладков опубликовал в Телеграм-канале видео с рассказом пленного бойца ВСУ Владимира Даниленко.
Оказалось, что он родом из Кривого Рога, провел детство в одном дворе с президентом Украины Владимиром Зеленским.
Украинский солдат сам пытался сдаться в плен, за что получил очередь в спину от побратимов. Раненый отсиживался восемь дней в подвале, а затем пришел на позиции ВС РФ в добровольческую бригаду имени Александра Невского.
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На кадрах в совершенно домашней обстановке он рассказал о знакомстве с президентом Украине.
"С Владимиром Зеленским в одном дворе вырос. Адрес улица Землячки, 17. А его жена проживала на улице 22-го партсъезда, 6. Передаю огромный привет Владимиру Зеленскому. Володя, видишь, какое отношение в плену и какое отношение у наших", - говорит пленный.