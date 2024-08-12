$87.99+1.4395.18+1.05
Почта

В российский плен попал сосед Владимира Зеленского Юрий Даниленко

Военкор Александр Сладков опубликовал в Телеграм-канале видео с рассказом пленного бойца ВСУ Владимира Даниленко.

В российский плен попал сосед Зеленского
© EPA/TACC

Оказалось, что он родом из Кривого Рога, провел детство в одном дворе с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Украинский солдат сам пытался сдаться в плен, за что получил очередь в спину от побратимов. Раненый отсиживался восемь дней в подвале, а затем пришел на позиции ВС РФ в добровольческую бригаду имени Александра Невского.

Зеленский подтвердил обмен пленными между РФ и Украиной

На кадрах в совершенно домашней обстановке он рассказал о знакомстве с президентом Украине.

"С Владимиром Зеленским в одном дворе вырос. Адрес улица Землячки, 17. А его жена проживала на улице 22-го партсъезда, 6. Передаю огромный привет Владимиру Зеленскому. Володя, видишь, какое отношение в плену и какое отношение у наших", - говорит пленный.
Военные новости
Владимир Даниленко
Владимир Зеленский
Александр Сладков
Александр Невский