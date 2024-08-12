Военкор не смог подтвердить или опровергнуть взятие Суджи ВСУ

Нет подтверждений, что ВСУ заняли Суджу в Курской области, написал военкор Александр Коц в своем Telegram-канале. Он заявил, что сейчас «противник есть в Михайловке». По словам эксперта, сегодня утром из города выехало два авто с местными жителями до трассы на Курск. При этом Минобороны РФ пока не давало комментариев по ситуации.

Точно знаю, что противник есть южнее Мартыновки в Михайловке, а значит могут выходить на трассу 38к-004, — написал Коц.

До этого военный корреспондент Евгений Лисицын заявил, что газотранспортная станция «Суджа» в Курской области является одной из главных целей украинских сил в Курской области. Через нее, по словам журналиста, идет газ в Словакию и Венгрию.

Также Telegram-канал «Архангел спецназа Z» сообщал, что расчет танка Вооруженных сил Украины обстреливает поселок Теткино в Глушковском районе Курской области с закрытых огневых позиций. По данным канала, российские войска устанавливают его местонахождение для дальнейшего уничтожения. Отмечается, что прорыва в населенный пункт удалось избежать. Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

Названо число находящихся под контролем ВСУ населенных пунктов в Курской области

Ранее Forbes сообщил, что вторгшиеся в Курскую область украинские войска планируют там остаться. По данным журнала, военные Украины оборудуют окопы, ВС России также окапываются. Минобороны эту информацию также не комментировало.