Китай заинтересовался защитой от дронов

Китайские производители начали активнее разрабатывать оружие для борьбы с дронами. Пекин заинтересовался защитой от дронов на фоне массового применения беспилотников в ходе специальной военной операции на Украине, пишет South China Morning Post (SCMP).

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Автор обратил внимание на публикацию официальной газеты Народно-освободительной армии Китая (НОАК) The PLA Daily. В материале подчеркнули, что Пекин изучает различные способы борьбы с дронами, включая британский лазер DragonFire. Также газета сообщила, что командование НОАК призвало создать «более умные и высокоэффективные» системы борьбы с беспилотниками.

SCMP подчеркнуло, что андидроновое оружие может оказаться жизненно важным для Китая в случае конфликта в Тайваньском проливе. Отмечается, что ранее США обещали устроить материковому Китаю «беспилотный ад» в случае вторжения на Тайвань.

В июле стало известно, что компания Raytheon UK совместно с Минобороны Великобритании провела успешные испытания лазерной пушки High-Energy Laser Weapon System (HELWS). Установка на шасси бронеавтомобиля Wolfhound поражала цели на расстоянии более километра.