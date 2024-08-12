Между Турцией и США произошла сделка, в результате которой Стамбул получил истребители F-16 модификации Block-70, а также модернизационные комплекты. Об этом сообщил министр обороны Турции Яшар Гюлер. Ura.Ru

«Мы надеемся, что проект будет завершен без каких-либо проблем, пока не будет поставлен последний истребитель», — прокомментировал Гюлер. Глава Минобороны добавил, что Анкара и Вашингтон в настоящее время продолжают обсуждать детали сделки. Lenta.ru

13 июня США и Турция подписали контракт по поставке партии американских истребителей. ТАСС