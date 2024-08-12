Попытка украинских военных высадиться на Кинбурнском полуострове предпринимается уже не в первый раз, хотя никакого стратегического значения для Украины это не имеет, считает глава Каховского муниципального округа Херсонской области Павел Филипчук. В беседе с 360.ru он назвал действия Вооруженных сил Украины привлечением внимания с целью получения новой поддержки от западных стран.

Напомним, на днях российские военные сорвали попытку ВСУ форсировать Днепр в направлении Кинбурнской косы примерно на 20 десантных лодках. Сообщалось, что в ходе операции украинские формирования использовали четыре быстроходные десантные лодки.

"Я расцениваю это как попытку привлечения внимание своих западных покровителей с целью попрошайничества очередных пакетов поддержки США и Европы, что, как уже показывает практика, не приносит успехов", - заявил Филипчук.

Он добавил, что также подобные действия ВСУ предпринимают для отчетов перед западными партнерами, однако при этом несут неоправданные потери.

Как казачья бригада "Дон" защищает Кинбурнскую косу от атак ВСУ

В качестве аргумента политик привел тот факт, что действия ВСУ на Кинбурнской косе не имеют стратегического значения и не могут изменить ситуацию в Херсонской области. Здесь нет ни важных объектов, ни транспортных узлов, пояснил он. Это говорит в пользу того, что подобные попытки – это лишь создание информповодов с целью получения новых поставок оружия, заключил политик.