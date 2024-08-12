Военный корреспондент Евгений Лисицын в своем Telegram-канале сообщил, что российская армия вошла в городскую черту Торецка (Дзержинска). В настоящее время военные продвигаются вдоль многоэтажных домов по улицам Лесная и 91-ой дивизии. Министерство обороны РФ не комментировало данную информацию.

Лисицын со ссылкой на разведку сообщил, что ВСУ сняли с Торецка одну из бригад и перебросило на Курскую область. По мнению военкора, таким образом Киев открыто показал РФ свои приоритеты.

Немногим ранее советник главы Донецкой народной республики Игорь Кимаковский заявил, что группировка ВСУ попала в оперативное окружение на Торецком направлении. Российские войска окружили противника между Нью-Йорком (ранее Новгородское) и Торецком. Кимаковский добавил, что российские войска имеют существенные успехи на всей линии фронта. По его словам, ВС РФ также продвигаются на Покровском и Угледарском направлениях.

Группировка ВСУ попала в окружение в ДНР

До этого стало известно, что на границе Краснояружского района Курской области отмечается активность ВСУ. Как сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, в связи с растущей угрозой началось перемещение людей на более безопасные территории. Этим на местах занимаются заместители и советники Гладкова, начальники управления и руководство администрации. Он пообещал, что вскоре к ним присоединится.