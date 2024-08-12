Многие российские ноу-хау в области вооружений, не имеющие аналогов, уже доказали свою эффективность на поле боя. Как сообщает РИА Новости, об этом заявил президент России Владимир Путин в приветственном видеообращении к участникам форума «Армия-2024».

Глава государства подчеркнул, что на форуме развернута масштабная презентация передовых, во многом уникальных достижений российской оборонной промышленности, в том числе и ведущих корпораций с мировым именем. Кроме того, представлено свыше 240 экспортных образцов вооружения, военной и специальной техники.

«Подчеркну, что многие отечественные ноу-хау, не имеющие аналогов инновационные решения, уже доказали свою эффективность на поле боя», — сказал Путин.

Президент добавил, что главные характеристики российских новинок постоянно улучшаются. Работа конструкторов и инженеров оборонных предприятий продолжается с учетом боевого опыта, полученного российскими войсками в ходе специальной военной операции на Украине.

Напомним, что форум «Армия-2024» проходит в подмосковном парке «Патриот» с 12 по 14 августа. В Минобороны РФ заявляли, что участие в мероприятиях примут делегации 83 государств.