Никаких танковых колонн при атаке на автомобильный пункт пропуска (АПП) «Колотиловка» (Красняружский район Белгородской области) не было, заявил военкор Александр Коц в своем Telergam. По его словам, был один танк, по которому «влупили» и он откатился. Минобороны России эту информацию не комментировало.

Никаких танковых колонн на Красняружский район не было. Выехали на погранпереход танк и пара БТРов, танк начал разбирать МАПП, стрелял в течение пяти-шести минут. Потом полетела ответка. Хохлу влупили, и он откатился, — написал он.

Telegram-канал Mash сообщал, что обмены пленными и убитыми между Украиной и Россией прекратятся на неопределенное время. По данным канала, причиной стала атака Вооруженных сил Украины на АПП «Колотиловка», где обмены проходили с 2022 года. Минобороны России эту информацию не комментировало.

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Ранее жителей села Колотиловка в Белгородской области попросили на время покинуть территорию населенного пункта. По словам губернатора, в последние дни интенсивность обстрелов заметно возросла. Глава региона обсудил с жителями необходимые меры поддержки. Граждане, по его словам, просят помочь с вывозом вещей, а также покормить различную живность.