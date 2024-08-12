Стало известно, почему ВСУ атаковали Курскую область
Эксперт Комитета Госдумы по обороне, подполковник запаса Олег Иванников заявил, что власти Украины решили атаковать Курскую область, граничащую с Сумской областью, в расчете на милитаризацию «нелояльного» украинского региона. Об этом он рассказал «Аргументам и фактам».
Ранее из-за атак ВСУ обстановку в Курской области отнесли к чрезвычайной ситуации федерального характера. Глава генштаба российской армии Валерий Герасимов сообщал, что в атаке на регион 6 августа участвовали около тысячи украинских военных.
Иванников рассказал, что власти Украины решили использовать Сумскую область в качестве тыловой зоны для ВСУ. В этом регионе разместили личный состав, военную технику, ремонтные базы и склады с боеприпасами. Эксперт подчеркнул, что украинские власти подвергли жителей Сумской области опасности и вынудили многих покинуть регион.
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По словам Иванникова, это связано с недовольством Владимира Зеленского своими рейтингами в Сумской области. Эксперт Думы заявил, что Зеленский, увидев результаты прошлогодних опросов в Сумской области, «приговорил сумчан к страданиям и лишениям».
Иванников добавил, что Сумская область не выполнила план по мобилизации и оказалась на последнем месте по набору солдат в ВСУ. Также регион недоплатил налоги в казну и «не подвергся в должной мере русофобской пропаганде».
«Развязав бессмысленную с военной точки зрения авантюру на курской земле, Зеленский лично несет ответственность перед всеми жителями некогда благополучной и мирной украинской области, создавая на ее месте огромную санитарную зону», - заключил Иванников.