Нехватка работников наблюдается в штабах различных частей и подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ) из-за решения главнокомандующего Александра Сырского направить штабистов на передовую. Об этом сообщило издание "Украинская правда" со ссылкой на неназванного военного делопроизводителя армии страны.

"По указанию Сырского все тыловики должны съездить на фронт хотя бы на одну ротацию. Поэтому сейчас людей в штабах реально не хватает. Штабисты не успевают прорабатывать все рапорты, поэтому некоторые из них теряются", - приводит издание слова источника.

В конце марта Сырский утверждал, что после проведенного армейским руководством пересмотра численности частей, не участвовавших в боях, на фронт удалось направить "тысячи военнослужащих". Позднее начальник главного управления оборонного планирования Генерального штаба ВСУ бригадный генерал Евгений Острянский заявил, что штат Генштаба сократят на 60% в рамках мероприятий по оптимизации и реформированию. По его словам, за счет высвобождающегося личного состава доукомплектуют в том числе боевые воинские части.

На фоне провалов ВСУ Сырского могут отправить в отставку

В августе газета The Wall Street Journal информировала, что Киеву становится все сложнее призывать мужчин в армию, а сами ВСУ "испытывают нехватку людей и отчаянно нуждаются в резервах". С февраля 2022 года на Украине объявлена и неоднократно продлевалась всеобщая мобилизация, при этом власти делают все возможное, чтобы мужчины призывного возраста не могли уклониться от службы. С 18 мая в стране вступил в силу скандальный закон об ужесточении мобилизации, который позволяет призвать в армию еще сотни тысяч украинцев. Мужчины пытаются убегать от сотрудников военкоматов на улицах, выехать из страны по поддельным справкам либо нелегально, зачастую рискуя жизнью.